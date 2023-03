Quatre prolongations à Ajoie et Hazen out pour la saison

Alors que le HC Ajoie lutte pour son maintien en National League fa ce à la Chaux-de-Fonds, le club jurassien annonce quatre prolongations de contrat. Hazen out pour la saison.

Ainsi, le Canadien Guillaume Asselin, auteur de dix-neuf buts, restera une saison de plus à Porrentruy. Le gardien Damiano Ciaccio et l'attaquant Kevin Bozon ont signé une entente supplémentaire de deux ans. Quant à l'attaquant Romanenghi, il restera une saison de plus avec une option pour une autre.

Le club ajoulot a donné des nouvelles de son attaquant Jonathan Hazen, touché dans un choc par le Chaux-de-Fonnier Daniel Carbis lors du premier match du barrage. Les nouvelles sont malheureusement mauvaises puisque le Canadien souffre d'une luxation de l'épaule et doit mettre un terme à sa saison.

/ATS