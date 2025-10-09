Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois.

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 'blanche' avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par 'Rappi' le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers. Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.

/ATS