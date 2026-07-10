Reto Berra met fin à sa carrière en équipe nationale

Après douze championnats du monde et trois Jeux olympiques, Reto Berra quitte l'équipe de Suisse. C'est ce qu'a annoncé le gardien de but, âgé de 39 ans, sur son compte Instagram.

Ce Championnat du monde à domicile a été pour lui la conclusion parfaite d’un merveilleux chapitre, écrit Berra. Porter les couleurs suisses devant ses propres supporters, entendre l’hymne national et célébrer après les matches sont des moments qu’il n’oubliera jamais: 'Merci pour tout. Ça a été un immense honneur pour moi.'

Berra faisait partie des sélections suisses ayant remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde en 2013, 2018, 2024 et 2026. Lors de l'édition à domicile cette année, l'ancien gardien du champion suisse Fribourg-Gottéron, qui a désormais rejoint Kloten, a disputé deux matches. Au total, le Zurichois totalise 138 sélections.

/ATS