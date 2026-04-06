Retour gagnant pour Niederreiter

Absent sur blessure depuis son retour des JO de Milan-Cortina, Nino Niederreiter a signé un retour gagnant lundi en NHL. L'attaquant grison et les Jets ont décroché un net succès (6-2) face à Seattle.

El Nino, qui avait manqué les 20 derniers matches des Jets, a au droit à 11'20 de jeu face au Kraken. Il n'a pas inscrit de point, mais a terminé cette partie avec un bilan de +2. Les Jets se sont montrés particulièrement efficaces en supériorité numérique, marquant trois fois dans cette situation.

Cette victoire, la quatrième dans ses cinq dernières sorties, permet à Winnipeg de se retrouver à trois points du dernier ticket disponible pour les play-off à l'Ouest. Cette deuxième 'wildcard' est passée en mains des Los Angeles Kings, vainqueurs lundi d'un autre adversaire direct, Nashville, qui pointe à une longueur de L.A.

Privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, les Kings se sont imposés 3-2 aux tirs au but face aux Predators de Roman Josi. Ce dernier a brillé, inscrivant son 13e but de la saison, le 2-2 (45e), après avoir réalisé son 40e assist sur le 1-1 de Steven Stamkos. Le défenseur bernois a passé 28'09 sur la glace, pour un bilan de +1.

Autre défenseur bernois, Janis Moser a également connu la défaite, le Lightning s'inclinant 4-2 dans l'antre des Buffalo Sabres lors d'un choc entre les deux meilleures équipes de l'Atlantic Division. Le Seelandais a été aligné durant un peu moins de 20 minutes, pour un différentiel de -1.

/ATS