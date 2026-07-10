Rodwin Dionicio quitte Bienne pour Berne

Malgré un contrat encore valable, Rodwin Dionicio quitte Bienne pour rejoindre Berne avec effet immédiat. Le défenseur a signé chez les Ours jusqu'en 2029, ont annoncé les deux clubs vendredi.

'Dans le cadre de sa planification d’équipe à moyen et long terme, le HC Bienne souhaitait poursuivre la collaboration au-delà de la durée actuelle du contrat. Toutefois, les deux parties ont constaté que leurs visions respectives concernant l’avenir commun ne coïncidaient pas', a expliqué le club seelandais dans un communiqué pour justifier la décision de mettre fin prématurément au contrat de Dionicio, qui aurait échu l'an prochain.

Un manque de sérieux

Selon plusieurs médias, dont 'Blick' et le 'Journal de Bienne et du Grand Chasseral', l'ancien joueur d'Anaheim faisait toutefois état d'un certain manque de sérieux qui aurait poussé le directoire biennois à s'en séparer. Bienne recevra 'une indemnité de transfert conséquente' pour ce transfert, sans donner plus de détails.

Dionicio, 22 ans, rejoint donc l'un de ses clubs formateurs, avec lequel il a évolué de 2019 à 2021. La saison dernière, il a joué 51 matches en National League, récoltant 27 points (6 buts, 21 'assists').

Berne a également annoncé la prolongation du contrat de son attaquant Mats Alge pour deux saisons supplémentaires.

/ATS