Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse ...
Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Rohrer de retour chez les Zurich Lions

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du 'Z', mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

'Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions', se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le 'Z'. Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Genève-Servette échoue à faire chuter le leader

Hockey    Actualisé le 27.09.2025 - 22:39

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

Articles les plus lus

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Genève-Servette: se relever après une terrible claque

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 04:04

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Genève-Servette se remet à l'endroit face à Fribourg

Hockey    Actualisé le 18.09.2025 - 22:33

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

NHL: Josi « à 100 % » lors de la reprise de l'entraînement

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 08:39

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17