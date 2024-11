Roman Josi: la saison la plus pénible

Roman Josi et Nashville n’arrêtent pas de couler. Battus 2-0 à Calgary, les Predators ont concédé leur sixième défaite en sept matches, la treizième d’une saison qui tourne au désastre.

Nashville a cédé sur une réussite de Daniil Miromanov à la 47e et sur un but dans la cage vide de Blake Coleman. Auteur de 29 arrêts pour le premier blanchissage de sa carrière, Dustin Wolf a été l’homme du match. 214e de la draft 2019, le Californien de 23 ans traverse le meilleur moment de sa carrière.

Aligné durant 27’04, Roman Josi a accusé un bilan de -1. Avec 1 but et 11 assists pour un différentiel total de -12, le capitaine est en train de vivre à 34 ans sa saison la plus pénible.

