Rüegger et Rötheli signent au HCC pour 2 ans

Le HC La Chaux-de-Fonds a réglé la question des gardiens pour la saison 2026/27.
Le HCC annonce avoir engagé Bryan Rüegger et Lucas Rötheli, qui ont tous deux signé pour deux ans. Le duo devra remplacer Viktor Ostlünd, qui rejoindra Bienne l'été prochain.
Rüegger (25 ans) reviendra donc en Suisse après une expérience d'un an en première division danoise. Formé à Zoug, il avait fait ses gammes en Swiss League avec Thurgovie avant de tenter sa chance avec Fribourg-Gottéron de 2023 à 2025. Ex-international junior, Rötheli (23 ans) débarquera quant à lui en provenance d'Olten./ATS