Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ...
Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pouraient s'oiuvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Articles les plus lus

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 14:05

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Hockey    Actualisé le 26.07.2025 - 11:39

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 14:05

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Fin du procès pour Formenton et ses anciens coéquipiers

Fin du procès pour Formenton et ses anciens coéquipiers

Hockey    Actualisé le 23.07.2025 - 10:09

Bienne prolonge le contrat de l'entraîneur Filander jusqu'en 2027

Bienne prolonge le contrat de l'entraîneur Filander jusqu'en 2027

Hockey    Actualisé le 23.07.2025 - 10:47

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Hockey    Actualisé le 26.07.2025 - 11:39

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 14:05