Sciaroni et Arnold prolongent à Ajoie

Le HC Ajoie, qui a sauvé sa place en National League lors d'un barrage contre La Chaux-de-Fonds, a prolongé d'une saison les contrats de ses attaquants Gregory Sciaroni et Fabio Arnold.

Le Léventin Sciaroni, 34 ans, est arrivé l'été dernier en Ajoie. Au cours de la saison, il a marqué deux buts et réalisé six assists en 47 matches. Il compte trois titres de champion de Suisse avec Davos et Berne.

Arnold, formé dans l'organisation des Zurich Lions, est arrivé dans le Jura la saison dernière en provenance de Lausanne via Sierre. En 57 matches, il a marqué deux buts et réussi quatre assists.

'Ces deux attaquants sont des exemples de combativité sur la glace. Ils mettent beaucoup de pression sur les défenses adverses et sont importants dans ce rôle. Je suis content de pouvoir compter sur eux la saison prochaine', explique Julien Vauclair, l'entraîneur de l'équipe ajoulote.

