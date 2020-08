Siegenthaler et les Caps également battus

Les play-off de NHL n'ont pas démarré de manière idéale pour les joueurs suisses.

Après Dean Kukan (Columbus) et Nino Niederreiter (Carolina), Jonas Siegenthaler (Washington) a également connu la défaite lors de l'acte I des quarts de finale de Conférence.

Les Capitals se sont inclinés 4-2 devant les New York Islanders à Toronto. Têtes de série no 3 à l'Est, les vainqueurs de la Coupe Stanley 2018 ont pourtant pris un départ idéal pour mener 2-0 après 31'18'' grâce à un doublé de T.J. Oshie. Mais Alex Ovechkin et ses coéquipiers ont concédé quatre buts entre les 39e et 52e minutes.

Auteur de 23 arrêts, le gardien des Caps Braden Holtby plaide coupable. 'Le premier but (des Islanders) n'aurait jamais dû rentrer. Il est tombé au pire moment et a changé le momentum de cette partie', a expliqué le Canadien, qui a en outre concédé le 3-2 alors que son équipe évoluait en supériorité numérique.

A l'Ouest, les St. Louis Blues ont également manqué leur entrée en matière dans ces séries finales. Les tenants du titre ont été dominés 5-2 par les Vancouver Canucks, concédant ainsi leur quatrième défaite en quatre rencontres disputées dans la 'bulle' d'Edmonton.

/ATS