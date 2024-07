Sierre et Martigny vont collaborer

Sierre et Martigny veulent collaborer davantage et travailler ensemble en vue de la promotion en National League. Le club de Swiss League et celui de MHL entendent créer une pyramide en Valais.

C'est surtout dans le domaine sportif et professionnel - y compris la relève - que les deux clubs entendent collaborer plus étroitement à l'avenir. Les jeunes talents doivent pouvoir jouer au plus haut niveau et rester en Valais. A moyen terme, l'objectif est de monter en National League. Les deux clubs s'engagent à développer les infrastructures de Sierre et de Martigny.

Derrière ce grand projet valaisan, on retrouve Chris McSorley, le président de Sierre-Valais Sport. McSorley a déjà mené Genève des bas-fonds de la LNB au sommet de la National League.

/ATS