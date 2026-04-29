Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Le CP Berne annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. L'ailier américain Sonny Milano, 29 ...
Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Photo: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Le CP Berne annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. L'ailier américain Sonny Milano, 29 ans et 352 matches de NHL à son actif, débarque chez les Ours avec un contrat d'un an à la clé.

Choisi en 16e position par Columbus lors de la draft 2014 de NHL, Sonny Milano appartenait aux Washington Capitals. Mais il n'a disputé que 31 matches cette saison en NHL, avant d'être envoyé en AHL à Hershey où il a réussi 14 points en 18 matches. En NHL, il a réussi au total 145 points.

Le CP Berne sort d'une nouvelle saison décevante, avec une élimination - nette - subie dès le play-in face à Rapperswil-Jona. Le 'SCB' est à la recherche d'un coach principal, le contrat de Heinz Ehlers n'ayant pas été reconduit, et plusieurs joueurs dont Ramon Untersander et Joel Vermin ont aussi été priés de s'en aller.

/ATS
 

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