Stefan Schärer quitte la présidence de la fédération

Stefan Schärer quitte avec effet immédiat le poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey (SIHF), qu'il occupait depuis septembre 2023.

La fédération a annoncé la démission de l'ancien handballeur international jeudi matin.

La direction du CA est confiée au vice-président de la fédération Marc-Anthony Anner, conformément aux statuts. Le processus de nomination d’un nouveau président et la recherche du successeur de Stefan Schärer seront lancés sans délai, souligne le communiqué de la SIHF.

'Malheureusement, je me suis rendu compte que nos structures étaient particulièrement complexes et qu’il était loin d’être aisé d’aboutir à des décisions acceptables par la majorité, étant donné le manque de volonté de compromis parfois affiché par les différentes parties prenantes', regrette Stefan Schärer, cité dans le communiqué de la fédération.

'Dans ce contexte, je suis arrivé à la conclusion que je souhaitais, dès 2025, investir mon temps et mon énergie dans des mandats et des projets susceptibles de progresser plus rapidement', poursuit Schärer, qui se réjouit ainsi 'de pouvoir continuer à représenter la SIHF au sein du comité de l'association Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver Suisse 2038', explique-t-il encore.

/ATS