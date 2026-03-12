Stransky quittera Davos ce printemps déjà

Davos officialise le départ de son top scorer Matej Stransky au terme de la saison. Le Tchèque ...
Photo: KEYSTONE/PostFinance/CHRISTIAN MERZ

Davos officialise le départ de son top scorer Matej Stransky au terme de la saison. Le Tchèque veut retourner dans son pays, pour raisons familiales, même si son contrat porte jusqu'au printemps 2027.

'Le HCD regrette énormément ce départ mais exprime sa compréhension à l'égard de la situation', écrit le club dans un communiqué. Le transfert de Stransky (32 ans) dans l'Extraliga tchèque devrait être lucratif pour le leader du Championnat de Suisse.

Arrivé en 2021 dans les Grisons, Stransky a marqué 28 buts et distillé 25 assists cette saison en qualification, contribuant grandement à l'excellent parcours de sa formation.

/ATS
 

