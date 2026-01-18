Tampa Bay retrouve le chemin de la victoire

Tampa Bay n’a pas tardé à retrouver le chemin de la victoire en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 4-1 dimanche à Dallas pour cueillir un 12e succès dans leurs 13 derniers matches et reprendre la tête de la Conférence Est.

La franchise floridienne, dont la série de 11 victoires d’affilée avait été brisée vendredi à St. Louis aux tirs au but, a pourtant concédé l’ouverture du score à Dallas après 4’00 de jeu. Mais son portier Andrei Vasilevskiy a stoppé les 19 autres tirs cadrés par les Stars, toujours privés de leur défenseur soleurois Lian Bichsel blessé.

Janis Moser s’est illustré avec un assist sur le 4-1 inscrit dans une cage vide par Pontus Holmberg à 2’01 de la fin du temps réglementaire. Le défenseur seelandais, qui affiche désormais 16 points à son compteur 2025/25 (dont 11 assists), a terminé avec un bilan de +1. Avec un +37 sur l’ensemble de la saison, il est le no 3 de la Ligue dans la statistique des +/-.

