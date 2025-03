Timo Meier et Pius Suter étincelants

Timo Meier et Pius Suter ont décroché les deux premières étoiles lundi soir à Newark. Mais malgré son doublé et son statut d’homme du match, Timo Meier a dû laisser la victoire à Pius Suter.

Grâce à un but et un assist du Zurichois, Vancouver s’est, en effet, imposé 4-3 au shootout face à New Jersey qui a concédé une troisième défaite de rang. Jonathan Lekkerimaki a inscrit le penalty décisif lors du shootout pour offrir aux Canucks une précieuse victoire qui leur permet de revenir à 3 points de la barre.

Pius Suter a ouvert le score à la 11e pour son 21e but. L’ancien meilleur compteur de la National League a ensuite délivré un assist sur le 3-3 de Conor Garland à... 36’’ de la sirène pour son 36e point. Il a toutefois échoué au shootout tout comme Timo Meier.

Avant son échec face au gardien Thatcher Demko, l’Appenzellois avait signé ses 21e et 22e buts de la saison. Nico Hischier, passeur sur le 2-1 de Meier à la 52e, a, pour sa part, comptabilisé un 57e point.

Troisièmes de la Metropolitan Division, les Devils conservent encore un matelas de 7 points sur les Islanders et les Rangers. Mais une victoire mercredi à Chicago serait vraiment la bienvenue pour le capitaine Hischier et ses coéquipiers.

/ATS