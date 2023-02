Timo Meier rejoint les Devils

Timo Meier portera désormais les couleurs de New Jersey selon plusieurs sources. L'Appenzellois a été échangé par San Jose pour l'un des transferts les plus attendus de ce début d'année.

Auteur de 31 buts et de 21 assists avec les Sharks, Timo Meier passe à l'Est pour rejoindre une équipe qui s'apprête à disputer les play-off. Il renforcera bien sûr le contingent helvétique des Devils qui comprend le capitaine Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid.

Agé de 26 ans, Timo Meier est au bénéfice d'un contrat annuel de 6 millons de dollars qui court jusqu'en juin prochain.

