Trois buts suisses mardi soir en NHL

Trois Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi soir en NHL. Nino Niederreiter a notamment ...
Trois buts suisses mardi soir en NHL

Trois buts suisses mardi soir en NHL

Photo: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM

Trois Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi soir en NHL.

Nino Niederreiter a notamment inscrit son 8e but de la saison dans un match gagné 4-3 par Winnipeg sur la glace des New Jersey Devils, dont le capitaine Nico Hischier a également marqué.

'Muet' dans ses quatre précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit le 4-1 à la 37e minute sur une contre-attaque. L'attaquant grison en est désormais à 19 points cette saison, et à 499 en 1020 matches joués en saison régulière de NHL.

Battus pour la deuxième fois d'affilée alors qu'ils avaient auparavant enchaîné trois succès de rang, les Devils ont réagi trop tard dans cette partie. Nico Hischier a inscrit le 4-3 à 1'46 de la fin, signant sa 17e réussite et son 40 point de la saison.

Le troisième buteur suisse de la soirée fut le défenseur Roman Josi. Le capitaine de Nashville a marqué son 9e but dans cet exercice 2025/26 dans un match perdu 3-2 après prolongation par les Predators sur la glace de Boston.

Kevin Fiala s'est également illustré sur le plan offensif mardi. L'attaquant saint-gallois de Los Angeles a réussi un assist au cours d'une rencontre remportée 3-1 par les Kings à Detroit. Il est le deuxième meilleur compteur suisse de la saison avec 37 points.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jussi Tapola nouveau coach d'Ambri-Piotta

Jussi Tapola nouveau coach d'Ambri-Piotta

Hockey    Actualisé le 28.01.2026 - 07:00

Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron

Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron

Hockey    Actualisé le 27.01.2026 - 22:29

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Hockey    Actualisé le 27.01.2026 - 07:07

« Hold-up » léventin à Genève

« Hold-up » léventin à Genève

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 22:22

Articles les plus lus

Fin de série pour les Devils

Fin de série pour les Devils

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 06:47

« Hold-up » léventin à Genève

« Hold-up » léventin à Genève

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 22:22

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Hockey    Actualisé le 27.01.2026 - 07:07

Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron

Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron

Hockey    Actualisé le 27.01.2026 - 22:29

Peu de points pour les Suisses

Peu de points pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 25.01.2026 - 08:40

Fin de série pour les Devils

Fin de série pour les Devils

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 06:47

« Hold-up » léventin à Genève

« Hold-up » léventin à Genève

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 22:22

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Le Lightning « blanchit » le Mammoth lundi en NHL

Hockey    Actualisé le 27.01.2026 - 07:07

Lausanne gâche le retour de Christian Dubé en National League

Lausanne gâche le retour de Christian Dubé en National League

Hockey    Actualisé le 23.01.2026 - 22:41

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Un 3e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 24.01.2026 - 06:56

Peu de points pour les Suisses

Peu de points pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 25.01.2026 - 08:40

Fin de série pour les Devils

Fin de série pour les Devils

Hockey    Actualisé le 26.01.2026 - 06:47