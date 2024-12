Troisième défaite de rang pour Lausanne

Lausanne a subi sa troisième défaite consécutive en National League. A Ambri, les Vaudois se sont inclinés 4-3 tab et cèdent la troisième place à Berne qui a battu Rapperswil.

Un point c'est mieux que rien se diront certains supporters des Lions. En espérant un retour prochain de Rochette, Glauser et Oksanen, les Vaudois ont disputé une meilleure partie que jeudi face à Davos, même s'ils ont encaissé trop de buts.

Les hommes de Geoff Ward ont réalisé un bon premier tiers en prenant deux buts d'avance par Kuokkanen et Jäger quelques centièmes avant la sirène. Ce but aurait pu faire mal aux Léventins, mais ces derniers ont réduit le score après 35 secondes dans le tiers médian, puis Dominik Kubalik s'est signalé en inscrivant un doublé avec le deuxième juste avant la pause là aussi.

Il a fallu un très beau jeu de Frick et Riat pour que le numéro 9 des Lions égalise à la 51e d'un tir habilement placé. Les Lausannois ont ensuite donné le sentiment d'être plus proche du 4-3 que les Tessinois, mais plus rien n'a été marqué durant cette période, ni même au cours de la prolongation, là aussi dominée par les Lausannois, mais de manière assez stérile, hormis une occasion pour Suomela.

Les tirs au but ont donc décidé de l'octroi du deuxième point de cette partie et à ce jeu ce sont les Léventins qui se sont montrés les plus efficaces en en réussisant trois contre seulement deux pour les Vaudois.

Dans le deuxième match de la journée, Berne a poursuivi sa très bonne période en signant sa quatrième victoire de suite. Devant près de 17'000 spectateurs à domicile, les Ours ont pris le meilleur sur Rapperswil 4-2.

