Un 2e triplé en NHL pour Hischier, et un nouveau record

Nico Hischier a brillé samedi en NHL. Le capitaine des Devils a signé un hat trick sur la glace du Minnesota Wild dans un match gagné 5-2 par New Jersey.

Battus 4-0 à Winnipeg 24 heures plus tôt, les Devils ont donc parfaitement réagi. Grâce essentiellement à Nico Hischier, qui a réussi son deuxième triplé de la saison - et son deuxième en NHL - après celui réalisé le 25 novembre dernier face à Nashville.

Désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle son compère Timo Meier est resté 'muet', le centre valaisan a ouvert la marque après 29 secondes de jeu seulement en reprenant un rebond accordé après un tir de Jesper Bratt. Il a ensuite marqué le 3-1 à la 44e, puis le 4-2 en supériorité numérique à la 55e.

Hischier affiche désormais 33 buts à son compteur 2024/25, soit 2 de plus que son précédent record en saison régulière établi en 2022/23, pour un total de 62 points. Il est surtout bien parti pour vivre ses deuxièmes play-off en NHL: 3e de la Metropolitan Division, New Jersey compte 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant, les New York Rangers, qui peuvent encore espérer en engranger 16.

Bichsel et les Stars en play-off

Le défenseur soleurois Lian Bichsel est quant à lui certain de connaître les délices des séries finales avec Dallas, qui est devenu la troisième équipe à valider son ticket après les Jets de Nino Niederreiter et les Capitals. Les Stars ont dominé le Kraken 5-1 samedi à Seattle, où Bichsel a mis fin à une disette personnelle de 13 matches sans le moindre point en réussissant un assist.

/ATS