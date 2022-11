Un 6e succès de suite pour les Devils

New Jersey a décroché samedi son sixième succès consécutif en NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers sont allés s'imposer 4-3 après prolongation sur la glace de Calgary.

Le centre valaisan a signé son 7e assist de la saison - son 12e point en 11 matches disputés - sur le 2-1 des Devils inscrit par Fabian Zetterlund à la 8e minute. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler ne s'est pas illustré sur le plan comptable mais a terminé la partie avec un bilan de +2.

New Jersey, qui menait 3-1 dès la 17e, n'est pas parvenu à conserver cet avantage. Les Devils ont néanmoins pu forcer la décision en 'overtime', en supériorité numérique, sur une reprise directe de Fabian Zetterlund à 2'22'' de la fin. Ils n'avaient plus remporté six matches de suite depuis la fin de la saison régulière 2011/12, soit juste avant leur dernière finale de Coupe Stanley.

Niederreiter en verve

La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Roman Josi. Le Grison a ainsi réussi un but - son 6e dans cet exercice 2022/23 - et un assist lors d'un match remporté 4-3 aux tirs au but par Nashville à Vancouver, où les Predators étaient pourtant menés 3-0 à l'issue du premier tiers-temps.

Auteur d'un assist, Kevin Fiala a également connu les joies de la victoire avec Los Angeles, qui a battu Florida 5-4. Timo Meier a pour sa part brillé en vain samedi. Ses 3 points n'ont en effet pas suffi pour les Sharks, qui ont subi face à Anaheim leur quatrième défaite consécutive (5-4 aux tirs au but).

