Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Les Devils sont irrésistibles en ce début de saison de NHL. New Jersey a cueilli vendredi sa ...
Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Photo: KEYSTONE/AP/Pamela Smith

Les Devils sont irrésistibles en ce début de saison de NHL. New Jersey a cueilli vendredi sa septième victoire consécutive, la septième en huit matches, en dominant San Jose 3-1 à Newark.

La soirée fut particulièrement belle pour le capitaine Nico Hischier. 'Muet' lors des deux précédentes sorties de son équipe, le centre valaisan est impliqué sur les trois buts, avec à chaque fois un assist à la clé. ll en est à 9 points dans cet exercice 2025/26, dont 7 mentions d'assistance.

Hischier a hérité de la deuxième étoile, la première revenant au défenseur Dougie Hamilton qui a signé un doublé avant de délivrer la passe décisive sur le 3-1 de Connor Brown marqué dans une cage vide à la 60e. L'Appenzellois Timo Meier et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point, affichant comme leur capitaine un bilan de +1.

Les San Jose Sharks, où le Bernois Philipp Kurashev avait fait son retour dans l'alignement après deux matches dans les tribunes, ont ouvert la marque sur une réussite de William Eklund en supériorité numérique à la 3e minute. Les Devils ont renversé la vapeur dans le deuxième tiers, lors duquel ils ont réussi 13 tirs cadrés contre 0 pour San Jose, Hamilton marquant deux fois en 'power play'.

Les Jets du Grison Nino Niederreiter ont quant à eux renoué avec la victoire vendredi, 24 heures après avoir subi la loi du Seattle Kraken. Winnipeg a décroché son sixième succès en huit matches, tout en infligeant aux Calgary Flames leur huitième revers d'affilée (5-3). Avec 3 points cueillis en neuf parties, les Flames affichent le moins bon bilan de toute la Ligue.

/ATS
 

Actualités suivantes

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 22:53

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 08:45

Ajoie lourdement battu à Zoug

Ajoie lourdement battu à Zoug

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 22:07

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 09:21

Articles les plus lus

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Hockey    Actualisé le 22.10.2025 - 09:59

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 09:21

Ajoie lourdement battu à Zoug

Ajoie lourdement battu à Zoug

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 22:07

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 08:45

NHL: cinquième succès de suite des Devils

NHL: cinquième succès de suite des Devils

Hockey    Actualisé le 22.10.2025 - 08:17

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Hockey    Actualisé le 22.10.2025 - 09:59

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

NHL: Les Devils poursuivent leur série face à Minnesota

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 09:21

Ajoie lourdement battu à Zoug

Ajoie lourdement battu à Zoug

Hockey    Actualisé le 23.10.2025 - 22:07

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Genève-Servette: Peltonen confirmé jusqu'à la fin de la saison

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 16:45

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également

Ajoie regagne enfin, les autres Romands sourient également

Hockey    Actualisé le 21.10.2025 - 22:39

NHL: cinquième succès de suite des Devils

NHL: cinquième succès de suite des Devils

Hockey    Actualisé le 22.10.2025 - 08:17

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos

Hockey    Actualisé le 22.10.2025 - 09:59