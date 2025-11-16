Un assist mais une défaite pour Fiala

Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont inclinés 2-1 contre Washington. Le Saint-Gallois ...
Photo: KEYSTONE/AP/Nick Wass

Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont inclinés 2-1 contre Washington. Le Saint-Gallois a toutefois participé au but d'Anze Kopitar en tant que passeur.

En 20 rencontres, Fiala en est à 15 points (9 buts). Les Capitals avaient avant ça marqué deux buts par Matt Roy et Alex Ovechkin pour son 903e goal en carrière. L'attaquant russe a également battu un record appartenant à Girdie Howe en inscrivant son 442e but dans la même enceinte, à savoir la Capitol One Arena de Washington.

Cette défaite met fin à une série de quatre victoires consécutives des Kings. Los Angeles s'est également préparé à la future retraite de son capitaine slovène Anze Kopitar, seul buteur contre Washington, en offrant un contrat de dix ans valant 85 millions de dollars à son attaquant suédois Adrian Kempe.

