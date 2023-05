Un bronze historique pour la Lettonie

La Lettonie a décroché le bronze au Championnat du monde à Tampere. Un succès 4-3 ap qui porte le sceau de Kristians Rubins, buteur à la 62e sur une passe de Daugavins.

Quel exploit pour des Lettons qui furent proches de la sortie lors du match contre la Suisse! Mais ce sont bien les joueurs d'Harijs Vitolins qui ont obtenu la première médaille de leur histoire en Finlande. Les deux derniers buts sont tombés de la crosse de Kristians Rubins, puissant défenseur des Calgary Wranglers en AHL.

Avant ces deux buts, on pensait les Américains capables de s'imposer, surtout après le 3-2 signé Matt Coronato à la 47e. Mais avant cette réussite et le doublé de Rubins, c'est le premier tiers qui fut particulièrement plaisant avec quatre buts inscrits, deux de chaque côté. Les Lettons ont mené à deux reprises et les Américains ont égalisé à chaque fois grâce à Rocco Grimaldi, le meilleur compteur du Championnat du monde avec 14 unités en dix matches.

/ATS