Un but et la première étoile pour Fiala

Kevin Fiala s'est montré décisif dimanche en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le but ...
Kevin Fiala s'est montré décisif dimanche en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le but de la victoire pour les Los Angeles Kings, qui sont allés s'imposer 3-1 à Chicago.

L'international suisse a marqué le 2-1 à la 25e, 84 secondes après qu'Alex Laferriere avait permis aux Kings d'égaliser à 1-1. Il a profité d'une passe en profondeur de Brandt Clarke pour signer sa 5e réussite dans cet exercice 2025/26 en faisant le tour de la cage.

Kevin Fiala, qui a été désigné première étoile du match, en est à 8 points en 10 matches. Les Kings, qui ont scellé le score dans une cage vide à la 59e, ont cueilli leur quatrième victoire de la saison, inscrivant au moins 1 point au cours d'un cinquième match consécutif.

Philipp Kurashev s'est également illustré dimanche soir. L'attaquant bernois de San Jose a réussi son 2e point de la saison lors d'un match gagné 6-5 après prolongation par les Sharks sur la glace du Minnesota Wild. Il a signé la passe décisive sur le 3-2 marqué par William Eklund à la 32e.

