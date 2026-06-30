Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Le Lausanne HC a officialisé mardi l'arrivée de Colin Miller. Le défenseur canadien de 33 ans ...
Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Un défenseur de NHL débarque à Lausanne

Photo: KEYSTONE/FR170737 AP/DAVID BECKER

Le Lausanne HC a officialisé mardi l'arrivée de Colin Miller. Le défenseur canadien de 33 ans a signé pour une saison avec les Lions.

Défenseur droitier drafté en 2012 par Los Angeles, le Canadien apportera une longue expérience de 635 rencontres en NHL (198 points) avec Boston, Vegas, Buffalo, Dallas, New Jersey et Winnipeg.

Miller est 'reconnu pour sa solidité défensive et sa capacité à apporter de la stabilité dans les moments clés d’une rencontre', selon le communiqué du club vaudois.

Champion du monde 2021 avec le Canada, Miller, 'avant d’être un joueur intelligent et physique, est une personnalité importante dans un vestiaire qui, par son expérience et son leadership, saura améliorer le collectif lausannois', assure John Fust, directeur sportif du LHC.

/ATS
 

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