Un derby dominical pour Janis Moser

Janis Moser a été le seul Suisse victorieux dimanche en NHL. Le Seelandais s’est imposé 4-2 à Vancouver avec Tampa Bay.

Dans le derby suisse de la journée, le défenseur a été crédité d’un bilan de +1. Dans le camp adverse, Pius Suter a délivré un assist sur l’ouverture du score de Quinn Hughes à la 17e pour son 17e point de la saison. Avec Brayden Point (2 buts et 2 assists) et Nikita Kicherov (1 but et 2 assists), le Lightning a pu compter sur ses individualités pour forcer la décision en fin de rencontre.

A Newark, le capitaine Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de la défaite 4-0 de New Jersey face à Colorado. Ancien portier de Devils, Scott Wedgewood a été l’homme du match avec ses 25 arrêts pour un septième blanchissage en NHL.

Enfin à Winnipeg, Nino Niederreiter et les Jets se sont inclinés 4-1 devant Columbus. Avec ses 24 parades face aux Jets, l’ancien de Lugano Elvis Merzlikins a, lui aussi, livré la marchandise.

