Un deuxième but pour Denis Malgin

Buteur le 12 octobre face à Montréal lors de l'ouverture de la saison, Denis Malgin a retrouvé le chemin des filets. La réussite du Soleurois n'a toutefois pas empêché la défaite de Toronto à Anaheim.

Les Maples Leafs se sont inclinés 4-3 sur un but de Trevor Zegras après 2'15'' de jeu dans la prolongation. Anaheim a mis, ainsi, un terme à une série de sept défaites de rang alors que Toronto, qui menait pourtant 3-1, s'incline pour la quatrième fois de suite.

Denis Malgin a marqué le 2-1 à la 18e minute. Sur un service en or de William Nylander, l'ancien joueur de Lausanne et de Zurich devait battre de manière imparable en backhand le gardien John Gibson.

La défaite a également été au rendez-vous pour Janis Moser et Philipp Kurashev. Arizona et le défenseur biennois ont été battus 3-2 à domicile par les Rangers. Pour leur part, Chicago et le Zurichois, auteur d'un assist pour son sixième point de la saison, se sont inclinés 4-3 sur leur glace au shootout face à Minnesota. Victorieux pour la 62e fois d'une séance de penalties, Marc-André Fleury a établi un nouveau record pour un gardien de NHL.

/ATS