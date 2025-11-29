Un doublé décisif pour Nino Niederreiter

La disette de Nino Niederreiter a pris fin au meilleur moment.

L'attaquant grison de Winnipeg a signé un doublé samedi face à Nashville pour permettre aux Jets de renouer avec la victoire après quatre défaites consécutives.

Winnipeg s'est imposé 5-2 sur la glace des Predators de Roman Josi. El Nino, qui n'avait pas trouvé la faille dans ses sept précédentes sorties, a inscrit le 2-0 à 54'' de la première sirène avant de sceller le score dans une cage vide à 21'' de la fin du match. Il en est désormais à 15 points, dont 6 buts, dans cet exercice 2025/26.

Roman Josi a pour sa part été crédité d'un assist sur le deuxième but de Nashville qui est revenu à 3-2 à la 43e après avoir été mené 3-0 à la 33e. Le défenseur bernois, qui a terminé cette rencontre avec un bilan de -2, a vu son temps de jeu augmenter nettement (27'17) pour son cinquième match depuis son retour de blessure.

L'Appenzellois Timo Meier a également trouvé le chemin des filets samedi pour son 9e but de la saison. Mais il n'a pas pu empêcher les New Jersey Devils, qui couchaient sur une série de trois victoires, de s'incliner 5-3 face aux Philadelphia Flyers. Capitaine des Devils, le centre valaisan Nico Hischier a signé un assist.

Un 7e succès de suite pour le Lightning

Kevin Fiala s'est lui aussi illustré samedi, mais il a connu les joies de la victoire avec les Kings qui ont battu Vancouver 2-1 après prolongation. L'attaquant saint-gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire, inscrit par Adrian Kempe après 3'58 en 'overtime'.

Le Lightning du Seelandais Janis Moser a par ailleurs pris les commandes de la Conférence Est, avec 1 point de plus que les Devils, en cueillant samedi son septième succès consécutif. Tampa Bay s'est imposé 4-1 sur la glace des New York Rangers, que Moser a quittée avec un remarquable bilan de +3.

