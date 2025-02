Un doublé et la première étoile pour Kevin Fiala

Kevin Fiala a sorti le grand jeu à Raleigh. Auteur d’un doublé pour ses 17e et 18e buts de la saison, le Saint-Gallois a été le grand artisan du succès 4-2 de Los Angeles face à Carolina.

Kevin Fiala a inscrit le 3-1 et le 4-1 pour obtenir la première étoile. Crédité de 26 arrêts, Darcy Kuemper a également tenu un rôle déterminant. Cette victoire des Kings tombe à pic dans la mesure où ils restaient sur quatre défaites de rang.

A Washington dans le choc au sommet entre les deux meilleures équipes de la NHL, le Winnipeg de Nino Niederreiter s’est imposé 5-4 sur une réussite de Josh Morrisey après 1’57’’ de jeu dans la prolongation pour un sixième succès de rang. Si El Nino est resté 'muet', Alex Ovechkin, dans le camp adverse, a encore frappé.

Le Russe a inscrit le 4-4 pour le 877e but de sa carrière. Il l ne lui en faut plus que 18 pour battre le fabuleux record des 894 buts de Wayne Gretzky. Auteur de 24 buts cette saison, il est dans le bon rythme pour surpasser le Canadien ce printemps encore.

956 matches pour Roman Josi

Roman Josi est également l’homme des records. Samedi à Pittsburgh, le Bernois a disputé son 956e match avec Nashville pour rejoindre David Legwand dans le livre d’or de la franchise. Il devrait devenir la saison prochaine le premier joueur à passer le seuil des 1000 matches avec les Predators.

Malheureusement pour lui, ce match 'historique' à Pittsburgh s’est soldé par une défaite 3-0 provoquée notamment pas un but et un assist de Sidney Crosby. Après ce 33e revers en 51 matches, Nashville se retrouve à 14 points de la barre. Le capitaine Josi et ses coéquipiers ne verront pas les play-off cette saison à moins d’un véritable miracle.

