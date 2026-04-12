Un match à 3 points pour Hischier

Nico Hischier a brillé lors du dernier match à domicile des Devils cette saison.

Le capitaine de New Jersey a réussi deux buts et un assist dans un match gagné 4-3 après prolongation face à Ottawa. Il a été désigné première étoile.

Auteur du 1-0 après 5'12, Nico Hischier a inscrit le but de la victoire après 3'18 en 'overtime' en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Le centre valaisan, crédité de la passe décisive sur le 3-3 de Dawson Mercer à 53e - en infériorité numérique, en est désormais à 66 points - dont 28 buts - cette saison.

'Je pense qu'il est très important pour nous de bien terminer ce schampionnat. Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle, et sommes loin du compte', a réagi le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. 'Il s'agit simplement de rendre quelque chose à nos supporters, c'est le moins que nous puissions faire.'

Hischier - qui affiche 199 buts à son compteur en saison régulière - n'est pas le seul Suisse à s'être illustré dans le camp des Devils. Son compère Timo Meier a réussi un assist sur l'ouverture du score pour son 44e point dans cet exercice 2025/26 (24 buts). Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est, lui, resté 'muet'.

Eliminés depuis plus d'une semaine de la course aux play-off alors qu'ils espéraient jouer les premiers rôles dans les séries finales, les Devils boucleront leur saison régulière dans la nuit de mardi à mercredi. Ils affronteront les Bruins à Boston.

/ATS