Un match solide de la Suisse et un Hofmann buteur

Face à de rugueux Norvégiens, la Suisse a assuré l'essentiel lors du Mondial à Herning. Un succès 3-0 qui la qualifie déjà pour les quarts et qui lui laisse le temps de préparer la vie sans Hischier.

Une quatrième victoire de suite, une qualification assurée pour les quarts de finale, un blanchissage pour Charlin à son deuxième départ dans un Mondial, la vie continue d'être plutôt rose pour l'équipe de Suisse. Le plutôt est important puisque Patrick Fischer doit désormais composer sans son centre numéro un, blessé pour la fin du tournoi.

Mais le sélectionneur national a aimé ce qu'il a vu contre les Norvégiens: 'On a joué 60 minutes de hockey. On savait que les Norvégiens aimaient le défi physique et on a su répondre. Les Norvégiens jouent parfois à la limite et je suis content de ne pas avoir à vous annoncer un nouveau blessé. On a déjà perdu un joueur essentiel pour nous avec Nico. Par contre je suis très content de la performance de Dominik Egli pour son premier match et de la performance de Grégory Hofmann pour son retour.'

Hofmann revient et marque

Le Jurassien bernois, justement, buteur sur le 2-0 et à nouveau dans l'alignement après deux parties dans les tribunes à la suite de l'arrivée de Kevin Fiala, n'affichait pas forcément un large sourire. L'ailier de Zoug, désigné 13e attaquant, a été aligné pendant 9'10, le plus petit temps de jeu chez les avants.

'C'est clair que tu ne veux jamais rester dehors, avoue celui qui vit son cinquième Championnat du monde. Maintenant il y a des choix et des rôles, et il faut l'accepter. Dans ma situation, je devais rester prêt physiquement et mentalement en attendant ma chance et c'est ce qui s'est passé. En équipe nationale, il y a beaucoup de bons joueurs à ma position. Donc je dois aussi faire des compromis et ne pas rater lorsque j'ai des chances. Je dois être plus tueur devant le goal.'

