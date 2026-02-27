Un pas décisif pour les clubs lémaniques

Samedi de fête pour les clubs lémaniques ! Victorieux respectivement à Zurich (3-2) et à Lugano (4-1), Genève-Servette et le Lausanne HC ont pratiquement assuré leur place dans le top-6.

Au lendemain d’un succès arraché en prolongation face à Berne, Genève-Servette a témoigné d’une réelle force de caractère sur la glace du champion. Menés deux fois au score, les Grenat ont raflé la mise sur un but de Sakari Manninen à 5 contre 4 à la 46e. Leur jeu de puissance leur avait déjà permis de répondre à l’ouverture du score de Vinzenz Rohrer par Jesse Puljujärvi.

A la Resega, Lausanne a cueilli sa première victoire de la semaine après ses défaites au-delà du temps réglementaire contre Ambri et Zurich. Au Tessin, les Vaudois ont ouvert la marque grâce à Benjamin Bougro qui attendait de trouver le chemin des filets depuis... 38 matches. Le 2-0 de Fabian Hedner à la 32e et la performance de choix de Kevin Pasche dans la cage ont également compté.

Une belle soirée pour Bienne aussi

A trois journées de la conclusion de cette saison régulière, la lecture du classement livre des enseignements sans doute définitifs. Avec respectivement 9 et 8 points d'avance sur le duo formé par Rapperswil et Zoug, deux équipes également victorieuses samedi, Genève et Lausanne joueront les play-off. En ce qui concerne la lutte pour une place en play-in, Bienne est repassé du bon côté de la barre après son succès 3-2 à Berne, acquis sur une réussite de Lias Andersson à la 57e.

Vainqueur de la saison régulière, le HC Davos est, en revanche, tombé de haut. Battus 2-0 sur leur glace par Kloten qui a marqué par Pontus Aberg et Joël Henry, les Grisons n’ont pas cueilli une... neuvième victoire de rang qui semblait acquise sur le papier. Avec ce revers, Davos ne peut plus battre le record de points marqués dans une saison régulière, c’est-à-dire les 119 engrangés par Zoug il y a cinq ans.

/ATS