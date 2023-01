Un quatrième succès de rang pour les Devils

New Jersey connait une nouvelle embellie après sa formidable série de treize victoires de rang en automne. Victorieux 5-2 à Los Angeles, les Devils ont gagné un quatrième match de suite.

Cette victoire à Los Angeles revêt un caractère historique. Les Devils sont, en effet, devenus la première équipe à remporter 17 de ses 20 premiers matches de la saison régulière à l'extérieur.

Auteur d'un assist pour son 41e point de la saison, Nico Hischier a contribué à ce succès obtenu malgré l'ouverture du score de Kevin Fiala. Le meilleur compteur suisse de la NHL avec ses 47 points a marqué à la 7e sur une séquence de power play. Il devait toutefois rater la transformation d'un penalty dans l'ultime période face à Mackenzie Blackwood qui s'est fait l'auteur de 34 arrêts.

Si Nico Hischier et Jonas Siegenthaler peuvent avoir le sourire, la situation est bien plus tendue pour le Nashville de Roman Josi et de Nino Niederreiter. Battus 5-3 à domicile par Buffalo, les Predators ont concédé une troisième défaite de rang qui va entraver leur course vers les play-off. Comme Kevin Fiala, Roman Josi a marqué un but inutile à 5 contre 4. Auteur de sa 11e réussite de la saison, le capitaine a toutefois quitté la glace avec un bilan de -3.

/ATS