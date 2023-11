Un quatrième succès de rang pour les Jets de Niederreiter

La fête continue pour le Winnipeg de Nino Niederreiter. Victorieux 3-2 à Tampa Bay, les Jets ont cueilli un quatrième succès de rang pour se hisser à la deuxième place de la Central Division.

Adam Lowry a forcé la décision grâce à une réussite après 99’’ de jeu dans la prolongation. Au bénéfice d’un temps de jeu de 16’55’’, Nino Niederreiter n’a comptabilisé aucun point. Auteur de 5 buts et de 8 assists, El Nino est toutefois l’un des artisans du bon début de saison de Winnipeg.

Roman Josi figure également parmi les vainqueurs de cette soirée riche de 14 matches. Sur sa glace, Nashville a battu Calgary 4-2 pour une troisième victoire d’affilée. Le capitaine a délivré un assist sur l’ouverture du score de Colton Sissons en infériorité numérique pour son 12e point de l’exercice.

Philipp Kurashev et Janis Moser ont également comptabilisé un assist, mais ils ont en revanche connu l’amertume de la défaite. Le Bernois s’est incliné 7-3 avec Chicago à Columbus, le Biennois 6-5 avec Arizona à domicile face à St. Louis.

Enfin rien ne va plus pour New Jersey. Battu 4-0 à Detroit, les Devils restent désormais sur cinq défaites lors de leurs six derniers matches. Face aux Red Wings, ils ont lâché prise à la fin du premier tiers lorsque le gardien Vital Vaneck devait s’incliner à trois reprises en l’espace de 72’’.

Les Devils s’alignaient toujours sans Timo Meier et Nico Hischier. Sur le flanc depuis près d’un mois, Nico Hischier a repris l’entraînement cette semaine. Le retour du capitaine est ainsi espéré pour la venue de Columbus ce vendredi.

