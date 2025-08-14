Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

La Suisse commencera 'son' championnat du monde par un duel face aux Etats-Unis. La sélection ...
Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Suisse commencera 'son' championnat du monde par un duel face aux Etats-Unis. La sélection de Patrick Fischer aura l'occasion de prendre sa revanche après la défaite en finale du dernier Mondial.

Ce premier match du pays-hôte aura lieu le vendredi 15 mai à 20h20 à Zurich, selon le programme publié mardi par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Il sera précédé par un duel opposant la Finlande à l'Allemagne (16h20). A Fribourg, le Canada et la Suède lanceront les débats avant un Tchéquie - Danemark en soirée.

Pour rappel, la Suisse s'était inclinée en finale du Mondial en mai face à ces mêmes Etats-Unis à Stockholm (1-0 après prolongation). Doubles vice-champions du monde en titre, les hockeyeurs helvétiques tenteront d'enfin décrocher l'or mondial devant leur public.

La Finlande pour finir

Après cette entrée en lice, ils affronteront dans l'ordre la Lettonie (16 mai), l'Allemagne (18), l'Autriche (20), la Grande-Bretagne (21), la Hongrie (23) et la Finlande (26). Tous les matches de ce groupe A se dérouleront à Zurich, dans l'antre du ZSC.

Les équipes du groupe B - Canada, Suède, Tchéquie, Danemark, Slovaquie, Norvège, Slovénie et Italie - en découdront à Fribourg.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Articles les plus lus

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 14:05

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17

Jimmy Vesey signe à Genève

Jimmy Vesey signe à Genève

Hockey    Actualisé le 04.08.2025 - 21:41

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Bienne prolonge le contrat de l'entraîneur Filander jusqu'en 2027

Bienne prolonge le contrat de l'entraîneur Filander jusqu'en 2027

Hockey    Actualisé le 23.07.2025 - 10:47

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027

Hockey    Actualisé le 26.07.2025 - 11:39

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Dario Rohrbach signe à Berne, Untersander prolonge

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 14:05

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Swiss Hockey Night: Sven Andrighetto honoré

Hockey    Actualisé le 31.07.2025 - 21:17