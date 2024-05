Un renfort de choix pour Genève-Servette

Champion olympique en 2022 avec la Finlande, Markus Granlund s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Genève-Servette. Il évoluait depuis deux ans à Lugano.

Aux Vernets, l’attaquant de 31 ans retrouvera Sami Vatanen, Teemu Hartikainen et Sakari Manninen avec lesquels il a conquis l’or à Pékin. Sa carrière l’avait conduit en NHL, à Calgary, Vancouver et Edmonton, et en KHL à Ufa où il avait déjà évolué avec Manninen et Hartikainen. L’idée des dirigeants genevois est sans doute de reconduire ce trio offensif de premier ordre.

/ATS