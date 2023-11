Un retour gagnant pour Nico Hischier

Sur le flanc pendant 11 matches en raison d’une blessure, Nico Hischier a signé un retour gagnant. Il fut tout simplement l’homme du match lors du succès 7-2 à domicile de New Jersey devant Buffalo.

Nico Hischier a inscrit un but et a délivré un assist pour permettre aux Devils de renouer avec la victoire après trois défaites de rang. 'Cela fait du bien de revenir', sourit le capitaine qui s’est félicité de l’implication totale de ses coéquipiers. Le Valaisan a signé le 3-0 à la 16e pour inscrire son troisième but, le premier depuis le 25 octobre.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +3 alors que Timo Meier, toujours blessé, et Akira Schmid, brillant la veille contre Columbus malgré la défaite 2-1, n’ont pas joué samedi. Avec cette neuvième victoire, les Devils sont revenus à 3 points seulement d’une place en play-off.

La journée fut également très belle pour Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a comptabilisé son 20e point de la saison lors du succès 4-0 de Los Angeles à domicile devant Montréal. Il a délivré l’assist sur le 4-0 de Trevor Moore à la 54e.

Les Kings ont cueilli un cinquième succès de rang pour revenir à 1 point de Vegas, le leader de la Pacific Division. Champions en titre, les Golden Knight se sont inclinés 2-0 à domicile devant l’Arizona de Janis Moser.

