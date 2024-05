Un sort bien cruel pour Pius Suter et Vancouver

Egaliser à 6 contre 5 à 1’41’’ de la sirène avant de concéder un troisième but 62’’ plus tard : tel le sort bien cruel réservé à Pius Suter et à Vancouver mardi à Edmonton.

Les Canucks se sont inclinés 3-2 face aux Oilers lors de l’Acte IV de cette demi-finale de la Conférence Ouest. Tout reste ainsi à faire dans cette série avec ce score de 2-2. Vancouver possède toutefois l’avantage de la glace.

Menés 2-0 à l’appel de l’ultime période, les Canucks sont revenus à la hauteur des Oilers grâce aux réussites de Connor Garland et de Brock Boeser. Mais Evan Bouchard, d’un lancer du poignet qui ne semblait pas inarrêtable, devait redonner l’avantage à Edmonton à 39’’ de la sirène dans une fin de match à couper le souffle. Aligné durant 16’51’’, Pius Suter a été crédité d’un bilan neutre.

A l’Est, Boston a obtenu un sursis face à Florida. Victorieux 2-1 des Panthers à Sunrise, les Bruins ne sont plus menés que 3-2 dans cette demi-finale. Auteur de 28 arrêts dont un presque miraculeux devant Sam Reinhart à 8’’ de la sirène, Jeremy Swayman a été le grand homme du match.

L’Acte VI aura lieu vendredi à Boston, l’éventuel 7e match dimanche en Floride.

/ATS