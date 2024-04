Une 40e défaite pour New Jersey

Cela se complique de plus en plus pour New Jersey ! Battus 4-3 par les Rangers au Madison Square Garden, les Devils peuvent commencer à mettre une croix sur les play-off.

Après cette troisième défaite de rang, leur quarantième de l’exercice, Nico Hischier et ses coéquipiers accusent six points de retard sur la barre alors qu’il ne leur reste plus que six matches à jouer. Face aux Rangers dans un derby marqué par une bagarre générale lors du premier face-off qui a envoyé quatre joueurs de chaque équipe aux vestiaires, les Devils ont eu leur chance.

Menés 2-0 à l’issue de la première période, ils devaient, en effet, marquer à trois reprises dans le tiers intermédiaire pour prendre la main. Timo Meier a délivré un assist pour une cinquième rencontre de rang avec au moins un point, pour le 2-2 de Brendan Smith à la 30e avant que Nico Hischier ne signe le 3-2 à la 32e pour son 25e but de la saison. Seulement, New Jersey devait céder à la 56e sur un but de Chris Keider inscrit à 5 contre 4.

A l’Ouest, la vie est bien plus douce pour Kevin Fiala. Avec sa 42e passe décisive et son 26e but, le Saint-Gallois a payé de sa personne lors du succès 5-2 à domicile de Los Angeles face à Seattle. Après trois défaites de rang, les Kings se sont remis dans le bon sens de la marche pour s’offrir un matelas de 5 points sur la barre.

/ATS