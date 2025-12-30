Une 4e défaite d'affilée pour les Devils

Les 'Swiss Devils' ont enchaîné une quatrième défaite consécutive en NHL mardi, la 11e dans leurs 15 dernières sorties. New Jersey s'est incliné 4-0 sur la glace des Toronto Maple Leafs.

Les occasions n'ont pourtant une nouvelle fois pas manqué pour les Devils, qui ont cadré 33 tirs et ont bénéficié de trois périodes de supériorité numérique. Mais l'efficacité n'est désormais plus au rendez-vous du côté des Devils, chez qui le récent retour de la superstar Jack Hughes n'a rien changé.

Le compteur du capitaine de New Jersey Nico Hischier est ainsi bloqué à 10 buts depuis 13 matches, au cours desquels il n'a réussi que 5 assists. Le Valaisan a d'ailleurs laissé parler sa frustration à Toronto, où il s'est battu avec Matthew Knies à la 47e. Ce geste n'a pas eu la réaction espérée du côté des Devils, qui ont encaissé le 3-0 13 secondes plus tard.

/ATS