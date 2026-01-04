Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Les Vegas Golden Knights ont enchaîné dimanche une cinquième défaite consécutive en NHL. La franchise du Nevada s'est inclinée 3-2 sur la glace de Chicago.

Pour sa première titularisation de la nouvelle année, Akira Schmid n'a guère brillé devant le filet des Golden Knights. Le Bernois a terminé la partie avec 85% d'arrêts seulement (17/20) pour connaître sa troisième défaite de suite en tant que titulaire.

Le 'bourreau' de Schmid se nomme Tyler Bertuzzi. L'attaquant de Chicago a réussi un triplé, signant le but de la victoire après 1'18 de jeu en 'overtime' pour infliger à Vegas un huitième revers dans ses neuf dernières sorties.

A noter aussi la défaite des New Jersey Devils, qui restaient pourtant sur deux succès consécutifs. New Jersey s'est incliné 3-1 face aux Carolina Hurricanes, qui ont ouvert la marque après 51 secondes de jeu sur un but contre son camp de Luke Hughes. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réussi un assist sur le 1-1 des Devils, signé Dawson Mercer à la 8e.

