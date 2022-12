Une deuxième étoile pour Kevin Fiala et Timo Meier

Kevin Fiala a été le seul Suisse victorieux mardi soir en NHL. Le Saint-Gallois a marqué lors du succès 4-1 de Los Angeles face à Anaheim.

Les Kings ont cueilli un troisième succès de rang pour consolider leur deuxième place de la Pacific Division. Kevin Fiala a signé le 4-1 à la 51e minute pour son dixième but de la saison avec un backhand en conclusion d'un superbe mouvement. Sa performance a été récompensée par la deuxième étoile.

Avec 35 points, Kevin Fiala demeure le meilleur compteur suisse de la NHL. Il devance de 3 longueurs Timo Meier. L'Appenzellois a inscrit un but et a délivré un assist lors de la défaite 7-3 à domicile de San Jose face à Calgary pour cueillir également la deuxième étoile.. A noter que Timo Meier et ses coéquipiers étaient menés 2-0 après seulement... 30 secondes de jeu.

A l'Est, New Jersey a concédé une sixième défaite de rang pour céder la première place de la Metropolitan Division. Les Devils se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont vécu une soirée encore bien frustrante si l'on sait que les Devils ont adressé 40 tirs vers la cage adverse contre 20 pour Carolina.

'Nous avons tout donné ce soir, souligne le capitaine Nico Hischier. Mais une fois de plus, nous nous battons nous-mêmes. Ce n'est plus tolérable.'

/ATS