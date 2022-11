Une soirée contrastée pour Philipp Kurashev

Malgré un but heureux de Philipp Kurashev, Chicago s'est incliné 5-3 à domicile devant Pittsburgh. Les Blackhawks ont concédé une 4e défaite de rang pour occuper l'avant-dernière place de sa division.

Mené 3-0 à la 25e, Chicago a pu revenir au score avant de céder sur une réussite de Sidney Crosby à la 57e et un but dans la cage vide de Jeff Carter. Pour son 1000e match en saison régulière, Evgeny Malkin a eu le bonheur d'inscrire un 452e but pour Pittsburgh, le club avec lequel il a tout de même gagné trois Coupes Stanley.

Philipp Kurashev a inscrit le 3-3 avec un lancer pris dans le coin derrière la ligne qui a abusé le gardien Casey DeSmith. Auteur de son troisième but de la saison, le Zurichois a toutefois accusé un bilan de -2.

