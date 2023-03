Une soirée historique pour les Devils

Timo Meier n'a pas tardé à se montrer décisif sous le maillot des Devils. L'Appenzellois a donné la victoire à New Jersey aux tirs au but face aux Capitals jeudi (3-2).

Cette rencontre a revêtu un caractère historique: pour la première fois, quatre Suisses ont en effet disputé un match de NHL sous le même maillot. Resté sur le banc lors des deux premières parties jouées par Timo Meier avec les Devils, Akira Schmid a en effet été titularisé devant le filet à Washington.

Le Bernois a été crédité de 22 arrêts, dans 4 dans une prolongation où son nouveau coéquipier a écopé d'une pénalité avec 46 secondes à jouer. Timo Meier s'est parfaitement repris en inscrivant l'unique tir au but dans le 'shootout', juste après qu'Alex Ovechkin avait manqué la cible pour les Capitals.

Nico Hischier a pour sa part échoué sur son tir au but. Le capitaine de New Jersey avait cependant réussi un assist sur le 2-1 de Dawson Mercer (28e), signant son 59e point en 63 apparitions cette saison. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler s'est quant à lui fait plus discret, bloquant tout de même deux tirs des Capitals.

Fiala se blesse

Deux autres Suisses ont réalisé un assist jeudi soir. Meilleur compteur helvétique dans cet exercice 2022/23, Kevin Fiala a réussi son 68e point dans un match gagné 5-2 par les Kings sur la glace de l'Avalanche de Denis Malgin. Le St-Gallois s'est toutefois blessé à un genou lors d'un choc avec un adversaire.

Janis Moser a quant à lui atteint la barre des 20 assists lors d'une partie remportée 4-1 par les Coyotes face aux Predators de son modèle Roman Josi (30'17'' de jeu!). Le défenseur biennois (25 points cette saison) a vu son tir de la 9e minute dévié par Brett Ritchie pour l'ouverture du score d'Arizona.

/ATS