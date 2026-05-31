Urs Kessler quitte la présidence de la fédération

Urs Kessler démissionne avec effet immédiat de son poste de président du Conseil d'administration ...
Urs Kessler quitte la présidence de la fédération

Urs Kessler quitte la présidence de la fédération

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Urs Kessler démissionne avec effet immédiat de son poste de président du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey.

Comme l'a annoncé la fédération au lendemain de la fin du Mondial à domicile, il souhaite permettre à celle-ci de prendre 'un nouveau départ'.

Kessler n'avait pris ses fonctions de président qu'en août dernier. Selon le communiqué, il a décidé de démissionner car 'les discussions et les débats m’ont confirmé que je n’étais pas la bonne personne pour mener à bien ce processus' dont la fédération 'a un besoin urgent', souligne-t-il, cité dans le communiqué.

/ATS
 

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