Vancouver et Pius Suter régalent au Madison Square Garden

Leader de la Pacific Division, Vancouver a frappé un grand coup au Madison Square Garden. Les Canucks se sont imposés 6-3 devant les New York Rangers pour marquer encore plus les esprits.

Incapable de se qualifier pour les play-off ces trois dernières saisons, Vancouver a damé le pion au leader de la Metropolitan Division grâce à deux doublés d’Elias Pettersson et de Nils Hoglander et aux 39 arrêts de Thatcher Demko. Au bénéfice d’un temps de jeu de 14’11, Pius Suter a également participé à la fête avec une passe décisive pour le 5-2 de Hoglander à la 37e.

L’ancien meilleur compteur de la National League comptabilise désormais 12 points lors de cette saison au cours de laquelle il a déjà payé un certain tribut aux blessures. Déjà victorieux de New Jersey samedi, Pius Suter et ses coéquipiers tenteront ce mardi face aux Islanders de réussir la passe de trois dans leur triptyque new-yorkais.

/ATS