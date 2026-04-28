Vegas égalise à 2-2 face à Utah

Vegas a égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Utah. Les Golden ...
Vegas égalise à 2-2 face à Utah

Vegas égalise à 2-2 face à Utah

Photo: KEYSTONE/AP/Tyler Tate

Vegas a égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Utah. Les Golden Knights sont allés s'imposer 5-4 après prolongation lundi sur la glace du Mammoth.

La franchise de l'Arizona, chez qui le portier bernois Akira Schmid est surnuméraire depuis le début de la série, a forcé la décision sur une réussite de Shea Theodore après 19'08 en 'overtime'. Elle avait égalisé à 4-4 à la 51e minute.

Les Golden Knights, qui restaient sur deux défaites d'affilée dans la série, ont joué à se faire peur dans cette rencontre. Ils menaient ainsi 3-0 après 23'26, mais ont concédé quatre buts consécutifs pour se retrouver menés 4-3 à la 46e.

A l'Est, Pittsburgh peut toujours espérer renverser Philadelphia. Les Penguins ont signé lundi leur deuxième victoire consécutive face aux Flyers, s'imposant 3-2 pour n'être plus menés que 3-2 dans ce derby de Pennsylvanie.

/ATS
 

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