Victoires importantes de Fribourg et Genève

Fribourg s'est bien repris en National League après trois défaites de rang. Les Dragons ont dominé Zoug 4-1, alors que Genève a eu besoin des tirs aux buts pour battre Rapperswil 4-3.

Et Fribourg cède sa 13e place à Lugano. Un constat pas si évident puisque les joueurs de Pat Emond affrontaient Zoug, un adversaire jamais facile. Surtout lorsque les Zougois sortent d'un revers 4-0 face à Zurich. Et encore plus lorsque l'on doit se passer de son top scorer Marcus Sörensen.

Contraint de remanier ses trios, Pat Emond a en revanche pu compter sur un Lucas Wallmark qui a su enfiler son costume de leader. Les Dragons ont fait la différence durant le tiers médian. Tout d'abord à la 21e en power-play grâce à Linden Vey. On n'osera pas parler de 'ré-Vey', mais de voir le Canadien prendre ses responsabilités ne doit pas ennuyer le directoire fribourgeois. Et ensuite à la 32e sur une erreur du jeune portier Santo Simmchen, incapable de bloquer un lancer flottant de Wallmark et offrant un rebond sur lequel De la Rose s'est jeté.

La réduction du score de Bengtsson n'a pas fait paniquer les Dragons qui ont pu planter le 3-1 décisif par Marchon, avant que Schmid ne clôture le score dans la cage vide.

Genève prend deux points

A Genève en ce moment, on compte les jours avant le retour de Teemu Hartikainen et on laisse bosser Markus Granlund et Manninen. Les deux Finlandais sont en quelque sorte l'assurance tous risques du GSHC. Buteur et passeur comme Manninen ou simplement passeur comme Granlund, les deux Nordiques rendent leurs coéquipiers meilleurs comme Praplan mercredi dernier et Marc-Antoine Pouliot cette fois-ci.

Le 3-2 de Henauer à la 54 aurait pu faire mal, mais Tim Berni, déjà buteur mercredi soir, a remis ça 45 secondes après la réussite de l'ancien Bernois. La partie est partie en prolongation puis aux tirs aux buts. Et à ce jeu, ce sont les Aigles qui se sont montrés les plus efficaces. Un homme s'est distingué lors de cette séance: Oula Palve. Le Finlandais, prêté par Ajoie, a sorti deux penalties de grande classe et Robert Mayer a su s'interposer devant Jensen lors de son deuxième passage. Ce succès, le troisième consécutif, permet au GSHC de rester positif, même si la 10e place actuelle avec 31 points n'est pas l'objectif du club.

Ajoie magnifique d'abnégation

Un doublé d'Arno Nussbaumer et une victoire 5-4 ap pour les Jurassiens contre les Tessinois, voilà le résumé grossier de cette partie. A Porrentruy, on pensait certainement l'affaire classée lorsque Calvin Thürkauf a inscrit le 0-3 à la 35e en double supériorité numérique. C'était sans compter sur un incroyable retour des Jurassiens en...moins de quatre minutes.

Un retour initié par Jerry Turkulainen, le maître à jouer du HCA, qui a réduit la marque à la 36e. Puis Lugano a commis deux irrégularités et c'est Ajoie qui a bénéficié d'un double avantage numérique, et qui en a profité pour tromper deux fois Schlegel par Devos et Bellemare, à chaque fois sur des caviars de Turkulainen.

Les Jurassiens ont dû revenir une nouvelle fois au score, à 4-4, avant de s'imposer finalement en prolongation. Le nom du héros? Arno Nussbaumer. Une jolie histoire.

Bienne s'incline

Flamboyants contre Lausanne mardi avec six buts marqués, les Biennois sont redescendus sur terre face à Berne (0-1). Malgré l'appui de leur public, les joueurs de Martin Filander n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Philip Wüthrich. Il n'y a d'ailleurs pas eu beaucoup de grosses occasions dans un match assez fermé. Les Ours se sont finalement imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Merelä à la 49e.

Dans les deux autres matches de la soirée, Zurich a pris le meilleur sur Kloten 3-1 dans le derby zurichois, tandis que Langnau a écarté Ambri 4-1.

